Ідеолог РДК Володимир «Кардинал» розповідає, що етнічним росіянам у РФ не можна створювати національно-культурну автономію, організації за національною ознакою, тобто у росіян, на його переконання, немає права на націю. Більше дивіться у документальному фільму "Блідій молі — кінець" від Online.UA.

Путін прикривається росіянами для війни

Олексій Льовкін, командир мінометного взводу РДК, каже, що вторгнення Росії в Україну для нього було лише черговим злочином Путіна для того, щоб утримати свою владу.

Цинічно та нахабно. Особливо мене зачіпало те, що при всьому цьому він прикривався російськими людьми, боротьбою за права росіян. Поширити

Ідеолог РДК Володимир «Кардинал» розповідає, що в етнічних росіян, на його переконання, немає права на націю.

А в результаті виходить таким чином, що якби я народився, наприклад, інгушем, я звернувся б до президента Інгушетії зі своєю проблемою. І він доніс би цю проблему сакральному Володимиру Путіну. А етнічним росіянам звернутися нема до кого, у них немає представника. Тобто Путін — президент всіх росіян. Поширити

Саме через такий цивілізаційний вибір та геополітичні інтереси держави Російська Федерація, переконаний «Кардинал», росіянам доводиться вмирати під Авдіївкою.

Олексій Льовкін, командир мінометного взводу РДК, каже, що мета Путіна одна: це збереження влади, злочинного синдикату, який вийшов з оточення Путіна, захопив буквально все, що є в Росії.

І для того, щоб це втримати, звичайно ж, їм не шкода під Авдіївку пускати хвилі цих людей, які йдуть хвиля за хвилею, і вони гинуть, ніхто їх навіть не забирає. Поранених не забирають, вони залишаються там лежати і замерзають, відповідно, помирають. Поширити

На думку Льовкіна, тепер вважається, що “ты русский, потому что ты за Путина”.