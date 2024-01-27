Режим Путіна знищує будь-які прояви національно-культурних автономій в РФ — боєць РДК

Ідеолог РДК Володимир «Кардинал» розповідає, що етнічним росіянам у РФ не можна створювати національно-культурну автономію, організації за національною ознакою, тобто у росіян, на його переконання, немає права на націю. Більше дивіться у документальному фільму "Блідій молі — кінець" від Online.UA.
Путін прикривається росіянами для війни
Олексій Льовкін, командир мінометного взводу РДК, каже, що вторгнення Росії в Україну для нього було лише черговим злочином Путіна для того, щоб утримати свою владу.
Ідеолог РДК Володимир «Кардинал» розповідає, що в етнічних росіян, на його переконання, немає права на націю.
Саме через такий цивілізаційний вибір та геополітичні інтереси держави Російська Федерація, переконаний «Кардинал», росіянам доводиться вмирати під Авдіївкою.
Олексій Льовкін, командир мінометного взводу РДК, каже, що мета Путіна одна: це збереження влади, злочинного синдикату, який вийшов з оточення Путіна, захопив буквально все, що є в Росії.
На думку Льовкіна, тепер вважається, що “ты русский, потому что ты за Путина”.
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