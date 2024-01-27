Режим Путина уничтожает любые проявления национально-культурных автономий в РФ — боец РДК

Идеолог РДК Владимир «Кардинал» рассказывает, что этническим россиянам в РФ нельзя создавать национально-культурную автономию, организации по национальному признаку, то есть у россиян, по его убеждению, нет права на нацию. Больше смотрите в документальном фильме "Бледной моли - конец" от Online.UA.

Путин прикрывается россиянами для войны

Алексей Лёвкин, командир минометного взвода РДК, говорит, что вторжение России в Украину было для него лишь очередным преступлением Путина для того, чтобы удержать свою власть.

Цинично и нагло. Особенно меня задевало то, что при этом он прикрывался русскими людьми, борьбой за права русских. Поделиться

Идеолог РДК Владимир «Кардинал» рассказывает, что у этнических рксских, по его убеждению, нет права на нацию.

А в результате получается таким образом, что если бы я родился, например, ингушем, я бы обратился к президенту Ингушетии со своей проблемой. И он донес бы эту проблему сакральному Владимиру Путину. А русским обратиться не к кому, у них нет представителя. То есть Путин — президент россиян. Поделиться

Именно из-за такого цивилизационного выбора и геополитических интересов государства Российская Федерация, убежден «Кардинал», русским приходится умирать под Авдеевкой.

Алексей Левкин, командир минометного взвода РДК, говорит, что цель Путина одна: это сохранение власти, вышедшего из окружения Путина преступного синдиката, который захватил буквально все, что есть в России.

И для того, чтобы это удержать, конечно же, им не жалко под Авдеевку пускать волны этих людей, которые идут волна за волной, и они погибают, погибают, никто их даже не забирает. Раненых не забирают, они там остаются лежать и замерзают, соответственно, умирают. Поделиться

По мнению Лёвкина, теперь считается, что “ты русский, потому что ты за Путина”.