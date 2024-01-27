Идеолог РДК Владимир «Кардинал» рассказывает, что этническим россиянам в РФ нельзя создавать национально-культурную автономию, организации по национальному признаку, то есть у россиян, по его убеждению, нет права на нацию. Больше смотрите в документальном фильме "Бледной моли - конец" от Online.UA.
Путин прикрывается россиянами для войны
Алексей Лёвкин, командир минометного взвода РДК, говорит, что вторжение России в Украину было для него лишь очередным преступлением Путина для того, чтобы удержать свою власть.
Идеолог РДК Владимир «Кардинал» рассказывает, что у этнических рксских, по его убеждению, нет права на нацию.
Именно из-за такого цивилизационного выбора и геополитических интересов государства Российская Федерация, убежден «Кардинал», русским приходится умирать под Авдеевкой.
Алексей Левкин, командир минометного взвода РДК, говорит, что цель Путина одна: это сохранение власти, вышедшего из окружения Путина преступного синдиката, который захватил буквально все, что есть в России.
По мнению Лёвкина, теперь считается, что “ты русский, потому что ты за Путина”.
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