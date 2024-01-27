Бойцы РДК раскрыли подробности идеи создания подразделения из россиян — видео

Командир ДРГ РДК Антон «Турист» и другие бойцы рассказали об идее создания подразделения россиян "Русский добровольческий корпус", воюющего на стороне Украины. Больше смотрите в документальном фильме "Бледной моли – конец" от Online.UA.

Кто создал Русский добровольческий корпус

Командир ДРГ РДК Антон «Турист» до полномасштабной войны был в Азовском движении Centuria, а с 24 февраля в тогдашней ТРО «Азов», сейчас это Третья ОШБ.

Я попал в РДК, так скажем, являюсь его соорганизатором. Поделиться

Мы вместе с группой товарищей, которые воевали с первых дней полномасштабной войны, кто-то с 14-го года, из разных подразделений решили собраться, воплотить идею, которая уже давно будоражила наши умы. И организовали вместе этот коллектив. Поэтому с самого начала, с самых первых дней в РДК, — говорит Турист. Поделиться

В 2017 году на него и его друзей в РФ завели в основном сфабрикованное ФСБ дело. Антон подозревался в участии в экстремистском сообществе и поджоге региональной приемной партии «Единая Россия». В 2019 году на финальное судебное заседание ему сказали «приходить с вещами», это уже оглашение приговора.

Мы с товарищем решили заказать BlaBlaCar и нелегально пересекли границу сюда. BlaBlaCar до границы, а дальше пешочком по лесам. Очень много товарищей сейчас рассказывают, делятся, как платили деньги каким-то перевозчикам. Мы же с товарищем решили сами по Google Maps, посмотрели участок какой-то удачный, на наш взгляд, и решились. Сейчас очень часто доводится ходить туда-назад через эту границу. Поэтому это совершенно не проблема. Поделиться

Идеолог РДК Владимир “Кардинал” вспоминает, как к нему приехал Денис Никитин (основатель РДК) с Антоном “Туристом”. Он сказал, что у него появилась безумная идея собрать всех русских в одно подразделение.

Алексей Левкин, командир минометного взвода РДК, убежден, что создание РДК — действительно историческое событие.