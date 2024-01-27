Бойцы РДК раскрыли подробности идеи создания подразделения из россиян — видео

Командир ДРГ РДК Антон «Турист» и другие бойцы рассказали об идее создания подразделения россиян "Русский добровольческий корпус", воюющего на стороне Украины. Больше смотрите в документальном фильме "Бледной моли – конец" от Online.UA.
Кто создал Русский добровольческий корпус
Командир ДРГ РДК Антон «Турист» до полномасштабной войны был в Азовском движении Centuria, а с 24 февраля в тогдашней ТРО «Азов», сейчас это Третья ОШБ.
В 2017 году на него и его друзей в РФ завели в основном сфабрикованное ФСБ дело. Антон подозревался в участии в экстремистском сообществе и поджоге региональной приемной партии «Единая Россия». В 2019 году на финальное судебное заседание ему сказали «приходить с вещами», это уже оглашение приговора.
Идеолог РДК Владимир “Кардинал” вспоминает, как к нему приехал Денис Никитин (основатель РДК) с Антоном “Туристом”. Он сказал, что у него появилась безумная идея собрать всех русских в одно подразделение.
Алексей Левкин, командир минометного взвода РДК, убежден, что создание РДК — действительно историческое событие.
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