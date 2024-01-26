Получить легальную возможность воевать за Украину было тяжело — командир РДК

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин объяснил, зачем в начале российского вторжения в Украину создал подразделение российских добровольцев для войны на стороне Украины. Смотрите больше документальном фильме online.ua "Бледной моли — конец" о РДК.
Начало создания РДК
Никитин, рассказывая об истории формирования РДК, говорит, что Русский добровольческий корпус не был никому нужен.
В какой-то момент Никитину удалось пробить эту железобетонную стену, потому что для российских добровольцев вопрос легализации в самом начале стоял наиболее остро.
Командир РДК считает, что самая главная война, которая ведется и которую нужно непременно выиграть, это война смыслов.
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