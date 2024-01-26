Получить легальную возможность воевать за Украину было тяжело — командир РДК
Категория
Украина
Дата публикации

Получить легальную возможность воевать за Украину было тяжело — командир РДК

Денис Никитин
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Источник:  online.ua

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин объяснил, зачем в начале российского вторжения в Украину создал подразделение российских добровольцев для войны на стороне Украины. Смотрите больше документальном фильме online.ua "Бледной моли — конец" о РДК.

Начало создания РДК

Никитин, рассказывая об истории формирования РДК, говорит, что Русский добровольческий корпус не был никому нужен.

И вообще какое-то формирование, скажем так, из русских ребят, граждан РФ на момент начала войны казалось чем-то абсолютно безумным. Мне стоило очень большого труда добиться возможности легально воевать за Украину, потому что кто-то боялся, кто-то не хотел брать на себя ответственность, кто-то разводил руками и понимающе кивал.

В какой-то момент Никитину удалось пробить эту железобетонную стену, потому что для российских добровольцев вопрос легализации в самом начале стоял наиболее остро.

Потому что начинается война, все русское вызывает отторжение, все русское вызывает желание немедленно схватиться за автомат и взвести курок, скажем так. Мне было понятно сразу, что делать нужно именно так.

Командир РДК считает, что самая главная война, которая ведется и которую нужно непременно выиграть, это война смыслов.

Не война оружия, не война технологий, а война смыслов. Мне было очевидно, что нужно создать подразделение, которое будет заниматься пропагандой, которая будет пытаться как минимум достучаться до граждан России. До тех, кто еще, может быть, не определился в этом конфликте, до тех, кто не понимает, где зло, где добро, где свет, где тьма.

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