Отримати легальну можливість воювати за Україну було важко — командир РДК
Категорія
Україна
Дата публікації

Отримати легальну можливість воювати за Україну було важко — командир РДК

Денис Нікітін
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Джерело:  online.ua

Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін пояснив, навіщо на початку російського вторгнення в Україну створив підрозділ російських добровольців для війни на боці України. Дивіться більше документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про РДК.

Початок створення РДК

Нікітін, розповідаючи про історію формування РДК, каже, що Російський добровольчий корпус не був нікому потрібний.

І взагалі якесь формування, скажімо так, з російських хлопців, громадян РФ, на момент початку війни здавалося чимось божевільним. Мені коштувало дуже великої праці здобути можливість легально воювати за Україну, бо хтось боявся, хтось не хотів брати на себе відповідальність, хтось розводив руками та кивав з розумінням.

Якоїсь миті Нікітіну вдалося пробити цю залізобетонну стіну, тому що для російських добровольців питання легалізації на самому початку стояло найбільш гостро.

Тому що починається війна, все російське викликає відторгнення, все російське викликає бажання негайно схопитися за автомат і звести курок, скажімо так. Мені було зрозуміло одразу, що робити треба саме так.

Командир РДК вважає, що найголовніша війна, яка ведеться і яку треба неодмінно виграти, це війна смислів.

Не війна зброї, не війна технологій, а війна смислів. Мені було очевидно, що потрібно створити підрозділ, який займатиметься пропагандою, яка намагатиметься як мінімум достукатися до громадян Росії. До тих, хто ще, можливо, не визначився у цьому конфлікті, до тих, хто не розуміє, де зло, де добро, де світло, де темрява.

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