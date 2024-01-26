Отримати легальну можливість воювати за Україну було важко — командир РДК

Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін пояснив, навіщо на початку російського вторгнення в Україну створив підрозділ російських добровольців для війни на боці України. Дивіться більше документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про РДК.
Початок створення РДК
Нікітін, розповідаючи про історію формування РДК, каже, що Російський добровольчий корпус не був нікому потрібний.
Якоїсь миті Нікітіну вдалося пробити цю залізобетонну стіну, тому що для російських добровольців питання легалізації на самому початку стояло найбільш гостро.
Командир РДК вважає, що найголовніша війна, яка ведеться і яку треба неодмінно виграти, це війна смислів.
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