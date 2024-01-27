Бійці РДК розкрили подробиці ідеї створення підрозділу з росіян — відео

Командир ДРГ РДК Антон «Турист» та інші бійці розповіли про ідею створення підрозділу росіян “Російський добровольчий корпус”, який воює на боці України. Більше дивіться у документальному фільму "Блідій молі — кінець" від Online.UA.
Хто створив Російський добровольчий корпус
Командир ДРГ РДК Антон «Турист» до повномасштабної війни був в Азовському русі Centuria, а з 24-го лютого в тодішній ТРО «Азов», зараз це Третя ОШБ.
У 2017-му році на нього та його друзів у РФ завели здебільшого сфабриковану ФСБ справу. Антона підозрювали в участі в екстремістській спільноті та підпалі регіональної приймальної партії «Єдина Росія». 2019-го року на фінальне судове засідання йому сказали «приходити з речами», це вже оголошення вироку.
Ідеолог РДК Володимир «Кардинал» згадує, як до нього приїхав Денис Нікітін (засновник РДК) із Антоном «Туристом». Він сказав, що в нього з'явилася шалена ідея зібрати всіх росіян в один підрозділ.
Олексій Льовкін, командир мінометного взводу РДК, переконаний, що створення РДК — справді історична подія.
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