На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты бросают все больше сил для захвата города. Одному из бойцов Российского добровольческого корпуса пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти соратников на этом участке фронта.

Что известно о подвиге воина РДК возле Авдеевки

Русский Добровольческий Корпус снова платит самую высокую цену за свободу, верность и честь. Доброволец Корпуса отдаёт свою жизнь не за абстрактные идеалы, а за своих друзей и соратников, за свободу украинской земли и за Светлую Русь, которую мы обязательно построим. Русские Добровольцы уходят в вечность молодыми и решительными, но светлая память о них и их подвигах навсегда остаётся с нами, — сказано в официальном заявлении РДК. Поделиться

По словам пресс-службы корпуса, во время жестких боев на Авдеевском направлении ценой собственной жизни боец РДК прикрыл отход собратьев и совершил настоящий подвиг, дав группе отойти и закрепиться на рубежах.

Воин погиб так, как и подабает настоящему ратнику — с оружием в руках, отважно глядя в лицо смерти. Скоро мы подробно расскажем и о самом герое и о жарких боях, в которых он стал насмерть, прикрывая побратимов.На Щите! — пишет команда РДК. Поделиться

"Бледной моли — конец". Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК

26 января видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальную ленту "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).

В нем воины-добровольцы рассказывают, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Что важно понимать, с лета 2022 РДК воюет на стороне Украины на Авдеевском, Лиманском направлениях и Запорожье.

Более того, как известно, корпус много раз проводил в рейды в приграничные регионы РФ с целью ликвидации агентов ФСБ, вражеской техники и живой силы.