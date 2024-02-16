На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты бросают все больше сил для захвата города. Одному из бойцов Российского добровольческого корпуса пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти соратников на этом участке фронта.
Что известно о подвиге воина РДК возле Авдеевки
По словам пресс-службы корпуса, во время жестких боев на Авдеевском направлении ценой собственной жизни боец РДК прикрыл отход собратьев и совершил настоящий подвиг, дав группе отойти и закрепиться на рубежах.
"Бледной моли — конец". Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК
26 января видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальную ленту "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).
В нем воины-добровольцы рассказывают, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.
Что важно понимать, с лета 2022 РДК воюет на стороне Украины на Авдеевском, Лиманском направлениях и Запорожье.
Более того, как известно, корпус много раз проводил в рейды в приграничные регионы РФ с целью ликвидации агентов ФСБ, вражеской техники и живой силы.
Авторы фильма "Бледной моли — конец" имели целью осветить идеологию бойцов РДК и исследовать мотивацию, которая привела их в ряды Корпуса в составе ВСУ.
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