16 лютого стало відомо, що армія РФ застосувала фосфор в Авдіївці, яку захищають бійці Збройних сил України.
Що відбувається в Авдіївці 16 лютого
Останніми подробицями про події в місті поділився пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин.
За його словами, напруга в Авдіївці наразі тільки зростає.
Що важливо розуміти, 15 лютого Третя окрема штурмова бригада офіційно заявила про те, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
Окрім того, зазначалося, що на Авдіївському напрямку двом бригадам армії РФ вдалося завдати критичного ураження.
Однак бійці ЗСУ змушені "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.
Як Тарнавський коментує ситуацію в Авдіївці
Як повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський, "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована".
Він також заявив, що жорсткі бої точаться в межах міста. Бійці ЗСУ використовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-