Російські окупанти застосували в Авдіївці фосфор проти ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти застосували в Авдіївці фосфор проти ЗСУ

фосфор
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

16 лютого стало відомо, що армія РФ застосувала фосфор в Авдіївці, яку захищають бійці Збройних сил України.

Що відбувається в Авдіївці 16 лютого

Останніми подробицями про події в місті поділився пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин.

Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи — набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується. І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується.

Олександр Бородін

Олександр Бородін

Пресофіцер 3-ї ОШБр

За його словами, напруга в Авдіївці наразі тільки зростає.

Що важливо розуміти, 15 лютого Третя окрема штурмова бригада офіційно заявила про те, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Окрім того, зазначалося, що на Авдіївському напрямку двом бригадам армії РФ вдалося завдати критичного ураження.

Однак бійці ЗСУ змушені "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Як Тарнавський коментує ситуацію в Авдіївці

Як повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський, "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована".

Він також заявив, що жорсткі бої точаться в межах міста. Бійці ЗСУ використовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

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