Байден може хоч завтра надіслати Україні мільйони снарядів — Forbes

Журналісти Forbes звертають увагу на те, що президент США Джо Байден має повноваження доволі швидко передати ЗСУ мільйони артилерійських снарядів.
Байден не використовує усі можливі інструменти для допомоги Україні
Як зазначає редакція видання, існує бюрократично складний, однак абсолютно законний спосіб, завдяки якому Білий дім може відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів “хоч завтра”.
Що важливо розуміти, ЗСУ давно відчувають снарядний голод. Українські захисники випускають лише 2000 снарядів порівняно з 10 000 росіян.
На тлі проблем з ухваленням законопроєкту щодо допомоги Україні Джо Байден має можливість допомогти Києву.
До прикладу, він може передати Україні будь-яке наявне озброєння, яке Пентагон визначить як надлишкове. Однак цього не відбувається.
Ба більше, наголошується, що теоретично він може оцінити товар у нуль доларів.
У США є достатня кількість снарядів для України
За словами журналістів, більшість артилерійських боєприпасів на складах армії та морської піхоти США явно не є надлишковими.
Однак на цьому тлі не можна забувати про чотири мільйони 155-міліметрових касетних боєприпасів подвійного призначення — M483A1 і M864 DPICM.
Forbes звертає увагу на те, що всі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як "надлишкові".
У Пентагоні ще декілька років тому підтвердили, що вони ненадійні і небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність не спрацювати.
Журналісти не розуміють, чому Байден досі не реалізував цей план.
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