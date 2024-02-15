Байден може хоч завтра надіслати Україні мільйони снарядів — Forbes

Байден не використовує усі можливі інструменти для допомоги Україні

Як зазначає редакція видання, існує бюрократично складний, однак абсолютно законний спосіб, завдяки якому Білий дім може відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів “хоч завтра”.

Що важливо розуміти, ЗСУ давно відчувають снарядний голод. Українські захисники випускають лише 2000 снарядів порівняно з 10 000 росіян.

На тлі проблем з ухваленням законопроєкту щодо допомоги Україні Джо Байден має можливість допомогти Києву.

До прикладу, він може передати Україні будь-яке наявне озброєння, яке Пентагон визначить як надлишкове. Однак цього не відбувається.

Ба більше, наголошується, що теоретично він може оцінити товар у нуль доларів.

Байден дуже рідко використовував свої повноваження щодо України. А там, де він його використовував, останнім часом це було частиною складної "кільцевої торгівлі", коли уряд США віддає надлишкову зброю третім країнам — Еквадору та Греції — а потім заохочує ці ж країни прямо чи опосередковано віддати Україні частину своїх надлишкових озброєнь, — пояснює видання. Поширити

У США є достатня кількість снарядів для України

За словами журналістів, більшість артилерійських боєприпасів на складах армії та морської піхоти США явно не є надлишковими.

Однак на цьому тлі не можна забувати про чотири мільйони 155-міліметрових касетних боєприпасів подвійного призначення — M483A1 і M864 DPICM.

Forbes звертає увагу на те, що всі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як "надлишкові".

У Пентагоні ще декілька років тому підтвердили, що вони ненадійні і небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність не спрацювати.

Згідно зі звітом 2004 року, це призвело до того, що 402 мільйони боєприпасів DPICM залишились непотрібними, зокрема 4,6 мільйона 155-міліметрових снарядів. Байден міг би визначити всі снаряди DPICM, що залишилися на складах, як надлишкові, щоб передати їх Україні, не витрачаючи жодного долара на їхню заміну. Їх вистачить на роки інтенсивних бойових дій. Поширити

Журналісти не розуміють, чому Байден досі не реалізував цей план.