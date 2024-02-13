Сенат США остаточно проголосував за проєкт масштабної допомоги для України
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Сенат США остаточно проголосував за проєкт масштабної допомоги для України

Сенат США
Сенат США

13 лютого Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України.

Допомога для України. Сенат США ухвалив остаточне рішення

"За" проєкт, що об’єднує в собі кошти на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарну допомогу, проголосували необхідні 60 сенаторів.

Що важливо розуміти, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

У Палаті представників натякнули на блокування проєкту з допомогою Україні

За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, він невдоволений текстом пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Він заявив, що його не влаштовує відсутність положень про безпеку кордонів.

Законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників США

Окрім того, Майк Джонсон натякнув, що не збирається виносити проєкт на голосування у Палаті представників, після того, як за нього проголосує Сенат.

За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату, — заявив Джонсон.

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