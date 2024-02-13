Допомога США для України. Сенат проголосував за ще одне ключове рішення

13 лютого офіційно стало відомо, що американські сенатори підтримали клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення масштабної допомоги Україні та Ізраїлю.
Сенат США припинив дебати про законопроєкт з допомогою Україні
Цю інформацію офіційно підтвердила пані посол України у США Оксана Маркарова. Також заява з цього приводу розміщена на сайті Сенату.
Що важливо розуміти, Верхня палата американського Конгресу — Сенат — 8 лютого проголосувала за процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Окрім того, як відомо, 11 лютого Сенат США зміг подолати останню процедурну перешкоду і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.
Республіканці США намагаються заблокувати допомогу Україні
У Республіканській партії США бояться, що ухвалення законопроєкту про військову допомогу Україні зв’яже руки Дональду Трампу в разі його обрання президентом.
Ба більше, вони стурбовані тим, що в найгіршому випадку такий розвиток подій може призвести до його імпічменту.
Сенатор-республіканець від штату Огайо Джеймс Венс надіслав записку до офісу Республіканської партії в Сенаті, в якій стверджував, що закон про іноземну допомогу може зв’язати руки Трампу-президенту, якщо він захоче потім зупинити фінансування України.
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