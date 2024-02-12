У США готові заборонити постачання російського урану — FT

Що відомо про заборону США щодо постачання російського урану

Як зазначає видання, раніше американський парк із 93 атомних електростанцій сильно залежав від торгівлі. Майже два роки західні виробники накопичували запаси, а такі компанії, як Urenco, французька Orano і американська Centrus, розвивали ланцюжки поставок і нарощували виробничі потужності.

Американська атомна галузь очікує, що заборона на російський імпорт збагаченого урану буде введена в дію в цьому році після того, як у грудні Палата представників США проголосувала за цей захід двома партіями.

Тімоті Фокс, аналітик ClearView Energy Partners, сказав, що підтримка заборони Інститутом ядерної енергії припускає, що "зараз немає значущого ризику для продовження роботи" електростанцій, які входять до торгової асоціації.

Атомна галузь переживає підйом, якого не спостерігалося протягом 30 років, у зв'язку з необхідністю впровадження енергії без викидів для досягнення кліматичних цілей і забезпечення енергетичної безпеки після війни в Україні, — зазначив Борис Шухта, гендиректора британо-нідерландської Urenco. Поширити

За його словами, розвиток нового покоління так званих малих модульних реакторів (SMRs), які більш ефективні, ніж стандартні реактори, і працюють на енергії Халеу, також є рушійною силою галузі.

Що відомо про санкції проти ядерної галузі РФ

Раніше повідомлялося, що США планують виготовляти уранове паливо самостійно, щоб зменшити залежність від Росії.

Департамент має близько 500 мільйонів доларів на фінансування виробництва уранового палива відповідно до закону про зниження інфляції 2022 року, а наприкінці минулого року запросив пропозиції щодо додаткових виробничих послуг для уранового палива.

До речі, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС накласти санкції на "Росатом" та атомну промисловість РФ.

Крім цього, Конгрес США підтримав законопроект про заборону закупівлі ядерного палива в Росії.