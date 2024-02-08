Алмази і нафта. США запровадили нові санкції проти РФ

Санкції проти нафтотанкерів, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.

Російські алмази й нафта потрапили під санкції США

Сполучені Штати Америки 8 лютого ввели нові санкції проти Росії. Вони, зокрема, стосуються імпорту алмазів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року.

OFAC також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що дії проти суден, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.

Хто потрапив під санкції

Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту "Юралс" за ціною понад 80 дол за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Zeenit і компанія Talassa, що базується в ОАЕ, займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ.

Імпорт алмазів з РФ

Також OFAC також видало дві постанови, що забороняють ввезення деяких категорій алмазів, видобутих у Росії.

Забороняється ввезення нетехнічних алмазів, видобутих або видобутих у Росії, незалежно від того, чи було їх суттєво перетворено в третій країні, яка набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і поширюється з 1 грудня 2024 року, щоб включити додаткові категорії.

Забороняється з 1 березня 2024 року ввезення ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з Російської Федерації або експортованих з Російської Федерації.

Ці заборони спрямовані на виконання ухвалених у грудні 2023 року зобов'язань "Великої сімки" щодо запровадження поетапних обмежень на імпорт алмазів, видобутих або видобутих у Росії.

Санкції проти Росії

8 лютого Тайвань додав 77 позицій до списку товарів, експорт яких у Росію і Білорусь заборонено.

Також Європейський союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.