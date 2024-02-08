Санкції проти Росії та Білорусі. Тайвань розширив список експортних обмежень

Уряд Тайваню розширює сферу обмежень на експорт товарів до РФ та РБ, щоб відповідати посиленим санкціям, запровадженим ЄС, США і Японією.

Тайвань збільшив обмеження на експорт товарів з РФ та РБ

Тайвань додав 77 позицій до списку товарів, експорт яких у Росію і Білорусь заборонено.

Про це заявило Міністерство економіки Тайваню, повідомляє Focus Taiwan.

Зазначається, що заборона набуде чинності 8 березня. Її метою стане недопущення використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій і продукції у війні проти України.

Уряд Тайваню 2023 року запровадив контроль над експортом низки високопродуктивних верстатів до Росії і Білорусі та розширює сферу експортних обмежень до 77 додаткових продуктів, щоб відповідати посиленим експортним санкціям, запровадженим Європейським союзом, США і Японією.

Товари, додані до нового списку експортного контролю, включають:

верстати з ЧПК;

обробні центри;

токарні верстати;

фрезерні та шліфувальні верстати.

За словами чиновника, торік експорт Тайваню із 77 товарів до Росії сягнув 45 млн дол, що становить 1,47% від загального обсягу експорту Тайваню до Росії.

Представник Мінекономіки також звернувся до тайванських виробників, які експортують продукцію до таких країн, як Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати, що, як вважається, мають високий ризик перевідвантаження продукції, не переспрямовувати поставки в Росію та Білорусь.

РФ використовує тайванські верстати

Російська військова промисловість продовжує отримувати сучасні верстати з Тайваню, попри запроваджені санкції.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider та the Reporter.

Росія все ще отримує сучасні верстати для металообробки з Тайваню, який доєднався до санкцій проти Росії.

Як зазначається, попри пряму заборону на експорт такої продукції, Росія може закуповувати продукцію через треті країни. В основному паралельний імпорт відбувається через Туреччину, або Китай.

З березня до вересня 2023 року Росія імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн дол – йдеться в розслідуванні.

Паралельний імпорт приносить надвисокі доходи як посередникам, так і компаніям виробникам.

Наприклад, верстат вартістю у посередників у третіх країнах від 60 до 180 тис дол продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки Корпорація "Комета" в Москві вже за 1 млн дол.

Тайвань ввів санкції проти Росії

Тайвань вирішив посилити експортний контроль санкційних товарів до Росії.

Міністерство економіки Тайваню заявило, що підприємствам країни заборонено експортувати всі товари цієї компанії I Machine з Росії.

Заборона введена, щоб зберегти міжнародну репутацію тайванських бізнесменів для майбутніх глобальних продажів і запобігти використанню високотехнологічних товарів Тайваню для розробки озброєнь в Росії.

Управління торгівлі Міністерства економіки Тайваню також значно посилило штрафи за нелегальний експорт до Росії та Білорусі, збільшивши штрафи за перший незаконний експорт до Росії більш ніж у 15 разів, що становить 1 мільйон юанів (32 тис дол).

Наразі у Тайвань запровадив санкції проти 1 900 субʼєктів, які так чи інакше повʼязані з Росією.