Санкции против России и Белоруссии. Тайвань расширил список экспортных ограничений

Правительство Тайваня расширяет сферу ограничений на экспорт товаров в РФ и СБ, чтобы соответствовать усиленным санкциям, введенным ЕС, США и Японией.

Тайвань увеличил ограничения на экспорт товаров из РФ и РБ

Тайвань добавил 77 позиций в список товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен.

Об этом заявило Министерство экономики Тайваня, сообщает Focus Taiwan.

Отмечается, что запрет вступит в силу 8 марта. Ее целью станет недопущение использования российскими военными высокотехнологичных тайваньских технологий и продукции в войне против Украины.

Правительство Тайваня в 2023 году ввело контроль над экспортом ряда высокопроизводительных станков в Россию и Беларусь и расширяет сферу экспортных ограничений до 77 дополнительных продуктов, чтобы соответствовать усиленным экспортным санкциям, введенным Европейским союзом, США и Японией.

Товары, добавленные в новый список экспортного контроля, включают:

станки с ЧПУ;

обрабатывающие центры;

токарные станки;

фрезерные и шлифовальные станки.

По словам чиновника, в прошлом году экспорт Тайваня из 77 товаров в Россию достиг 45 млн долл., что составляет 1,47% от общего объема экспорта Тайваня в Россию.

Представитель Минэкономики также обратился к тайваньским производителям, которые экспортируют продукцию в такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые, как считается, имеют высокий риск перегрузки продукции, не перенаправлять поставки в Россию и Беларусь.

РФ использует тайваньские станки

Российская военная промышленность продолжает получать современные станки из Тайваня, несмотря на введенные санкции.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и The Reporter.

Россия все еще получает современные станки для металлообработки из Тайваня, присоединившегося к санкциям против России.

Как отмечается, несмотря на прямой запрет на экспорт такой продукции, Россия может закупать продукцию через третьи страны. В основном параллельный импорт происходит через Турцию или Китай.

С марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала по меньшей мере 193 обрабатывающих центра тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долл – говорится в расследовании.

Параллельный импорт приносит сверхвысокие доходы как посредникам, так и компаниям-производителям.

К примеру, станок стоимостью у посредников в третьих странах от 60 до 180 тыс долл продали российскому производителю крылатых ракет и космической техники Корпорация "Комета" в Москве уже за 1 млн дол.

Тайвань ввел санкции против России

Тайвань решил усилить экспортный контроль санкционных товаров в Россию.

Министерство экономики Тайваня заявило , что предприятиям страны запрещено экспортировать все товары этой компании I Machine из России.

Запрет введен, чтобы сохранить международную репутацию тайваньских бизнесменов для будущих глобальных продаж и предотвратить использование высокотехнологичных товаров Тайваня для разработки вооружений в России.

Управление торговли Министерства экономики Тайваня также значительно усилило штрафы за нелегальный экспорт в Россию и Беларусь, увеличив штрафы за первый незаконный экспорт в Россию более чем в 15 раз, что составляет 1 миллион юаней (32 тыс долл).

В настоящее время в Тайвань ввел санкции против 1 900 субъектов, так или иначе связанных с Россией.