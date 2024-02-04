Тайвань ввел санкции против компании из РФ за импорт тайваньских верстатов

Министерство экономики Тайваня ввело санкции против российской компании I Machine, помогавшей поставлять в РФ высокотехнологичных тайваньских станков.

Санкции против российской компании I Machine

Министерство экономики Тайваня заявило, что предприятиям страны запрещено экспортировать все товары этой компании.

Запрет введен, чтобы сохранить международную репутацию тайваньских бизнесменов для будущих глобальных продаж и предотвратить использование высокотехнологичных товаров Тайваня для разработки вооружений в России.

Минэкономики также обратилось к производителям с просьбой разорвать связи и подтвердить запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию.

Производители должны строго декларировать конечного потребителя, если продукты экспортируют через страны, которые не присоединились к санкциям против РФ (к примеру, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, страны Средней Азии и др.).

Управление торговли Министерства экономики Тайваня также значительно усилило штрафы за нелегальный экспорт в Россию и Беларусь, увеличив штрафы за первый незаконный экспорт в Россию более чем в 15 раз, что составляет 1 миллион юаней (32 тыс долл.).

В настоящее время в Тайвань ввел санкции против 1 900 субъектов, так или иначе связанных с Россией.

Экспорт из Тайваня в Россию

Недавно The Washington Post опубликовало расследование, что московская компания I Machine Technology, поставщик производителей оружия, продолжала импортировать высокотехнологичное оборудование из Тайваня после вторжения РФ в Украину.

Речь идет об оборудовании на сумму 20 млн дол. Больше всего в прошлом году I Machine доставила оборудование Московскому машиностроительному заводу "Авангард" — поставщику ракет для систем ПВО С-400.

Эще одним заказчиком был человек, управляющий предприятием по производству командных пунктов для российской межконтинентальной баллистической ракетной системы «Ярс», которая может нести ядерное оружие.