Тайвань запровадив санкції проти компанії з РФ за імпорт тайванських верстатів

Міністерство економіки Тайваню запровадило санкції проти російської компанії I Machine, яка допомагала постачати в РФ високотехнологічних тайванських верстатів.

Санкції проти російської компанії I Machine

Міністерство економіки Тайваню заявило, що підприємствам країни заборонено експортувати всі товари цій компанії.

Заборона введена, щоб зберегти міжнародну репутацію тайванських бізнесменів для майбутніх глобальних продажів і запобігти використанню високотехнологічних товарів Тайваню для розробки озброєнь в Росії.

Мінекономіки також звернулося до виробників із проханням розірвати зв'язки та підтвердити заборону на експорт високотехнологічних товарів до Росії.

Виробники зобов’язані суворо декларувати кінцевого споживача, якщо товари експортують через країни, які не приєдналися до санкцій проти РФ (наприклад, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, країни Середньої Азії та ін.).

Управління торгівлі Міністерства економіки Тайваню також значно посилило штрафи за нелегальний експорт до Росії та Білорусі, збільшивши штрафи за перший незаконний експорт до Росії більш ніж у 15 разів, що становить 1 мільйон юанів (32 тис дол).

Наразі у Тайвань запровадив санкції проти 1 900 субʼєктів, які так чи інакше повʼязані з Росією.

Експорт з Тайваню до Росії

Нещодавно The Washington Post опублікувало розслідування, що московська компанія I Machine Technology, постачальник виробників зброї, продовжувала імпортувати високотехнологічне виробниче обладнання з Тайваню після вторгнення РФ в Україну.

Йдеться про обладнання на суму 20 млн дол. Найбільше торік I Machine доставила обладнання Московському машинобудівному заводу «Авангард» — постачальнику ракет для систем ППО С-400.

Ще одним замовником була людина, яка керує підприємством з виробництва командних пунктів для російської міжконтинентальної балістичної ракетної системи «Ярс», яка може нести ядерну зброю.