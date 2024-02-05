Попри санкції. Британія отримує перероблену російську нафту — ВВС

Британія заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів, що походять з РФ. Але два окремі звіти свідчать про те, що правила нафтопереробки дозволяють продуктам, виробленим з російської сирої нафти, потрапляти до країни.

Заборонена російська нафта все одно потрапляє до Британії

Попри антиросійські санкції мільйони барелів палива з російської нафти все ще імпортуються до Великої Британії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на два окремі дослідження.

Британія є однією з багатьох західних країн, які заборонили імпорт нафти і нафтопродуктів, що походять з Росії, намагаючись зменшити кількість доходів, які Москва може отримати від викопних видів палива.

Але два окремі звіти, які отримала компанія BBC, свідчать про те, що правила нафтопереробки дозволяють продуктам, виробленим з російської сирої нафти, потрапляти до Британії.

Ця "лазівка в нафтопереробці" означає, що такі країни, як Індія і Китай, які не ввели санкції проти Кремля, можуть легально імпортувати російську нафту і переробляти її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо і дизельне паливо, заявив Центр досліджень енергетики і чистого повітря (CREA), – пише видання. Поширити

Потім ці держави експортують цю продукцію до Британії чи країн ЄС.

Проблема цієї лазівки полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищує їхню ціну, що збільшує кошти, які надходять до військової скарбнички Кремля, – сказав Ісаак Леві, керівник відділу європейсько-російської політики та енергетичного аналізу CREA. Поширити

В окремій дослідницькій роботі кампанія Global Witness підрахувала, що протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 млн барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Більша частина імпортованого палива – 4,6 млн барелів – це авіаційне пальне, яке, на думку дослідників групи, використовувалося в кожному 20 авіарейсі у Британії.

Протягом перших 12 місяців дії заборони на постачання російської нафти з грудня 2022 року нафтопродукти, що імпортуються Британією, були отримані з російської нафти на суму 569 млн фунтів стерлінгів, – повідомляється в ексклюзивних даних CREA, наданих ВВС.

В обох звітах стверджується, що так звана лазівка побічно забезпечила Кремлю понад 100 млн фунтів стерлінгів податкових надходжень.

У них також сказано, що основна частина імпорту надходила в основному з трьох нафтопереробних заводів в Індії – Jamnagar, Vadinar та New Mangalore, а також з дев'яти інших у кількох країнах, включаючи Китай.

Більшість оцінок, зроблених CREA та Global Witness, були засновані на аналізі даних про постачання нафти, отриманих від аналітичної компанії Kpler, а дані про ціни – на основі даних Євростату та деяких інших джерел, – пише ВВС. Поширити

І CREA, і Global Witness заявили, що обидва дослідження ґрунтуються на припущеннях, і визнали наявність проблем та обмежень при аналізі такої торгівлі.

Як РФ обходить нафтові санкції

Як зазначає Yle, зараз у Росії перевозять вантажі російської нафти щонайменше 1000 нафтових танкерів, а за деякими оцінками навіть майже 2000.

Професор морського транспорту Улла Тапанінен заявила, що у світі його називають "сірим" або навіть "темним" флотом. Назви пов'язані з тим, що про танкери та їхній стан практично нічого не відомо.

Хоча інформації небагато, відомо, що близько половини танкерів старше 20 років. У танкера 20 років - це вік, коли наступною адресою судна найчастіше стає звалище металобрухту, – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що у водах поблизу Фінляндії також плаває безліч російських "тіньових" кораблів.

Однак вона підкреслює, що немає причин занадто сильно хвилюватися. Безпека на морі постійно підвищується, а аварії на нафтовому ринку стали дуже рідкісними.

Безпека в Балтійському морі також підвищується за рахунок добре функціонуючого нагляду. Центр управління морським рухом щорічно запобігає кільком посадкам на мілину, відстежуючи маршрути суден, що плавають у Балтійському морі.

Тапанінен більше турбує Північно-Східний прохід через Північний Льодовитий океан, через який нещодавно пройшов російський корабель, що не має льодового посилення.