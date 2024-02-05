Несмотря на санкции. Британия получает переработанную российскую нефть — ВВС

Британия запретила импорт нефти и происходящих из РФ нефтепродуктов. Но два отдельных отчета свидетельствуют о том, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, попадать в страну.
Запрещенная российская нефть все равно попадает в Британию
Несмотря на антироссийские санкции, миллионы баррелей топлива из российской нефти все еще импортируются в Великобританию.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на два отдельных исследования.
Британия является одной из многих западных стран, запретивших импорт нефти и происходящих из России нефтепродуктов, пытаясь уменьшить количество доходов, которые Москва может получить от ископаемых видов топлива.
Но два отдельных отчета, полученных компанией BBC, свидетельствуют о том, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, попадать в Британию.
Затем эти государства экспортируют эту продукцию в Британию или страны ЕС.
В отдельной исследовательской работе кампания Global Witness подсчитала, что в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, производимых из российской сырой нефти.
Большая часть импортированного топлива – 4,6 млн баррелей – это авиационное топливо, которое, по мнению исследователей группы, использовалось в каждом 20 авиарейсе в Британии.
В течение первых 12 месяцев действия запрета на поставку российской нефти с декабря 2022 года импортируемые Британией нефтепродукты были получены из российской нефти на сумму 569 млн фунтов стерлингов, – сообщается в эксклюзивных данных CREA, предоставленных ВВС.
В обоих отчетах утверждается, что так называемая лазейка косвенно обеспечила Кремлю более 100 млн фунтов стерлингов налоговых поступлений.
В них также говорится, что основная часть импорта поступала в основном из трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии – Jamnagar, Vadinar и New Mangalore, а также из девяти других в нескольких странах, включая Китай.
И CREA, и Global Witness заявили, что оба исследования основываются на предположениях и признали наличие проблем и ограничений при анализе такой торговли.
Как РФ обходит нефтяные санкции
Как отмечает Yle, сейчас в России перевозят грузы российской нефти не менее 1000 нефтяных танкеров, а по некоторым оценкам почти 2000.
Профессор морского транспорта Улла Тапанинен заявила, что в мире его называют "серым" или даже "темным" флотом. Названия связаны с тем, что о танкерах и их состоянии практически ничего не известно.
Хотя информации немного, известно, что около половины танкеров старше 20 лет. У танкера 20 лет – это возраст, когда следующим адресом судна чаще становится свалка металлолома, – говорится в материале.
Отмечается, что в водах близ Финляндии также плавает множество российских "теневых" кораблей.
Однако она подчеркивает, что нет причин слишком сильно беспокоиться. Безопасность на море постоянно повышается, а аварии на нефтяном рынке стали очень редкими.
Безопасность в Балтийском море также увеличивается за счет отлично функционирующего надзора. Центр управления морским движением ежегодно предотвращает несколько посадок на мель, отслеживая маршруты плавающих в Балтийском море судов.
Тапанинен больше беспокоит Северо-Восточный проход через Северный Ледовитый океан, через который недавно прошел не имеющий ледового усиления российский корабль.
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