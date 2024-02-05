Несмотря на санкции. Британия получает переработанную российскую нефть — ВВС

Британия запретила импорт нефти и происходящих из РФ нефтепродуктов. Но два отдельных отчета свидетельствуют о том, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, попадать в страну.

Запрещенная российская нефть все равно попадает в Британию

Несмотря на антироссийские санкции, миллионы баррелей топлива из российской нефти все еще импортируются в Великобританию.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на два отдельных исследования.

Британия является одной из многих западных стран, запретивших импорт нефти и происходящих из России нефтепродуктов, пытаясь уменьшить количество доходов, которые Москва может получить от ископаемых видов топлива.

Но два отдельных отчета, полученных компанией BBC, свидетельствуют о том, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, попадать в Британию.

Эта "лазейка в нефтепереработке" означает, что такие страны, как Индия и Китай, не введшие санкции против Кремля, могут легально импортировать российскую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты, такие как авиационное топливо и дизельное топливо, заявил Центр исследований энергетики и чистого воздуха. (CREA), – пишет издание. Поделиться

Затем эти государства экспортируют эту продукцию в Британию или страны ЕС.

Проблема этой лазейки заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить объемы продаж, а также повышает их цену, что увеличивает поступающие в военную копилку Кремля средства, – сказал Исаак Леви, руководитель отдела европейско-российской политики и энергетического. анализа CREA Поделиться

В отдельной исследовательской работе кампания Global Witness подсчитала, что в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, производимых из российской сырой нефти.

Большая часть импортированного топлива – 4,6 млн баррелей – это авиационное топливо, которое, по мнению исследователей группы, использовалось в каждом 20 авиарейсе в Британии.

В течение первых 12 месяцев действия запрета на поставку российской нефти с декабря 2022 года импортируемые Британией нефтепродукты были получены из российской нефти на сумму 569 млн фунтов стерлингов, – сообщается в эксклюзивных данных CREA, предоставленных ВВС.

В обоих отчетах утверждается, что так называемая лазейка косвенно обеспечила Кремлю более 100 млн фунтов стерлингов налоговых поступлений.

В них также говорится, что основная часть импорта поступала в основном из трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии – Jamnagar, Vadinar и New Mangalore, а также из девяти других в нескольких странах, включая Китай.

Большинство оценок, сделанных CREA и Global Witness, были основаны на анализе данных о поставках нефти, полученных от аналитической компании Kpler, а данные о ценах – на основе данных Евростата и некоторых других источников, – пишет BBC. Поделиться

И CREA, и Global Witness заявили, что оба исследования основываются на предположениях и признали наличие проблем и ограничений при анализе такой торговли.

Как РФ обходит нефтяные санкции

Как отмечает Yle, сейчас в России перевозят грузы российской нефти не менее 1000 нефтяных танкеров, а по некоторым оценкам почти 2000.

Профессор морского транспорта Улла Тапанинен заявила, что в мире его называют "серым" или даже "темным" флотом. Названия связаны с тем, что о танкерах и их состоянии практически ничего не известно.

Хотя информации немного, известно, что около половины танкеров старше 20 лет. У танкера 20 лет – это возраст, когда следующим адресом судна чаще становится свалка металлолома, – говорится в материале.

Отмечается, что в водах близ Финляндии также плавает множество российских "теневых" кораблей.

Однако она подчеркивает, что нет причин слишком сильно беспокоиться. Безопасность на море постоянно повышается, а аварии на нефтяном рынке стали очень редкими.

Безопасность в Балтийском море также увеличивается за счет отлично функционирующего надзора. Центр управления морским движением ежегодно предотвращает несколько посадок на мель, отслеживая маршруты плавающих в Балтийском море судов.

Тапанинен больше беспокоит Северо-Восточный проход через Северный Ледовитый океан, через который недавно прошел не имеющий ледового усиления российский корабль.