Алмазы и нефть. США ввели новые санкции против РФ

Санкции против нефтетанкеров, нарушающих ограничение цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.

Российские алмазы и нефть попали под санкции США

Соединенные Штаты Америки 8 февраля ввели новые санкции против России. Они, в частности, касаются импорта алмазов.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года.

OFAC также издает два новых постановления, реализующих обязательства G7 по запрету импорта российских алмазов.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что действия против судов, нарушающих ограничение цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.

Кто попал под санкции

Компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорта "Юралс" по цене свыше 80 долл. за баррель, которую она доставила на судне NS Leader.

Zeenit и базирующаяся в ОАЭ компания Talassa занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, которые были загружены в российских портах 2023 года.

Также ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF, базирующейся в ОАЭ.

Импорт алмазов из РФ

Также OFAC также издало два постановления, запрещающих ввоз некоторых категорий алмазов, добываемых в России.

Запрещается ввоз нетехнических алмазов, добываемых или добытых в России, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране, которая вступает в силу с 1 марта 2024 года для определенных категорий алмазов и распространяется с 1 декабря 2024 года, чтобы включить дополнительные категории.

Запрещается с 1 марта 2024 года ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из Российской Федерации или экспортируемых из Российской Федерации.

Эти запреты направлены на выполнение принятых в декабре 2023 года обязательств "Большой семерки" по введению поэтапных ограничений на импорт алмазов, добываемых или добываемых в России.

Санкции против России

8 февраля Тайвань добавил 77 позиций в список товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию запрещен.

Также Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.