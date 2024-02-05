Санкции против РФ. Литва предлагает ПАСЕ создать реестр компаний-нарушителей
Категория
Мир
Дата публикации

Санкции против РФ. Литва предлагает ПАСЕ создать реестр компаний-нарушителей

Флаг Литвы
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Источник:  LRT

Представители Литвы зарегистрировали в Совете Европы предложение соответствующей резолюции, а сам реестр, как ожидается, будет создан как отдельный институт в мае-ноябре этого года, когда Литва будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы.

Реестр тех, кто зарабатывает на крови украинцев

Литва предлагает Парламентской ассамблее Совета Европы создать реестр лиц и компаний, обходящих международные санкции против России.

Об этом заявил глава делегации Сейма Литвы в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис, пишет LRT.

Он сообщил, что зарегистрировал в Совете Европы предложение соответствующей резолюции, а сам реестр, как ожидается, будет создан как отдельный институт в мае-ноябре этого года, когда Литва будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы.

Мы предложили создать реестр тех, кто обходит санкции, кто зарабатывает на крови украинцев – реестр как институт, реестр, который мы уже зарегистрировали, – сообщил Зингерис.

Он добавил, что это также является посланием всем компаниям из Литвы, Польши, Италии, Англии и других стран о том, что "наживающиеся на крови украинцев скоро увидят свои имена и названия своих компаний в этом списке позора", который будет основан во время их председательства в Совете Европы.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, введенные против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, который в обход санкций поставлял российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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