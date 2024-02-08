Журналісти видання Bloomberg оприлюднили подробиці щодо 13 пакету санкцій ЄС проти Росії за розв'язану злочинну війну проти України.

Що відомо про новий санкційний пакет ЄС проти РФ

За інформацією видання, планується введення обмежень проти 55 компаній, пов’язаних із агресією РФ проти України, та понад 60 фізичних осіб.

Зазначається, що санкції буде оголошено проти компаній, підприємств та осіб, які приймають участь у виробництві озброєнь та поставках до Росії ключових технологій для оборонної сфери.

Санкції також повинні торкнутися судноплавних фірм, що забезпечують транспортування боєприпасів до Росії з Північної Кореї.

Обмеження пропонують ввести проти чиновників, політиків, а також директорів компаній.

Серед них фігурує ім'я Олексія Дюміна — колишнього охоронця Путіна, який зараз займає пост губернатора Тульської області.

Ці пропозиції мають затвердити всі країни-члени ЄС.

Чому новий санкційний пакет називають найслабшим

Єврокомісія запропонує 13-й пакет санкцій проти РФ, який міститиме візові заборони та замороження активів для сотень осіб, але без жодних нових заборон на імпорт.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що 13-й пакет санкцій буде найслабшим з усіх.

За словами журналіста, у пакет увійдуть візові заборони та замороження активів близько 250 осіб та організацій.

Reuters із посиланням на неназваних дипломатів ЄС пише, що у пакеті не буде жодних нових заборон на імпорт.

Деякі країни ЄС закликають заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, проте Комісія запропонує пакет, який викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили до 24 лютого.

Також пакет розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення.

Джерела додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Комісія швидко запропонує 14-й пакет, який може включати деякі нові заборони на імпорт.

ЄС уже заборонив імпорт великих товарів, таких як імпорт російської нафти морським транспортом і, нещодавно, алмазів.