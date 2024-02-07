У ЄС пригрозили санкціями журналісту Карлсону через інтерв'ю з Путіним
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Політика
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У ЄС пригрозили санкціями журналісту Карлсону через інтерв'ю з Путіним

Такер Карлсон

ЄС може ввести санкції проти одіозного журналіста Такера Карлсона після його інтерв'ю з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним. 

Що відомо про Карлсона та його інтерв’ю з Путіним

Напередодні, 6 лютого, Карлсон заявив, що найближчим часом планує оприлюднити повне інтерв’ю із кремлівським диктатором.

Він пояснив своє прагнення взяти інтерв’ю в Путіна нібито тим, що більшість громадян США нібито не мають жодного уявлення, чому кремлівський диктатор віддав наказ здійснити напад на Україну і чого він намагається домогтись.

Наразі невідомо, про що йшлось під час інтерв’ю Карлсона з Путіним.

Однак, за інформацією переважної більшості західних ЗМІ, Карлсон є прихильником Росії та Путіна і очікувано буде захищати кремлівську агресію проти України.

При цьому журналіст також заявив, що звернувся із проханням щодо інтерв’ю до президента України Володимира Зеленського.

Які проблеми погрожують Карлсону через інтерв’ю з Путіним

За словами представника Європарламенту та колишнього прем’єр-міністра Бельгії Гі Вергофстадта, через інтерв’ю із кремлівським диктатором Карлсон може розпочати конфлікт з ЄС.

Оскільки Путін є військовим злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула його справу, — зазначає один з європейських законодавців.

Автори матеріалу зазначають, що для внесення особи до санкційного списку відповідним службам ЄС необхідно надати відповідні докази на розгляд Службі зовнішніх справ ЄС.

Після цього справу передадуть на розгляд Європейській раді — органу, який складається з лідерів країн ЄС, які, зі свого боку, прийматимуть остаточне рішення щодо запровадження обмежень.

Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки, — зазначає ексдепутат Європарламенту Луїс Гарікано.

При цьому депутат Європарламенту Урмас Пает зазначив, що Путін є керівником не тільки країни-агресорки, а визнаним Міжнародним кримінальним судом злочинцем, проти якого висунуті звинувачення у геноциді та воєнних злочинах.

Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду — це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії. Так от, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС, — наголосив Пает.

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