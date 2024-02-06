Навіщо Путін посилює риторику про "поділ" України — попередження аналітиків

Команда ISW звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення сконцентрувалися на темі “поділу” України, щоб змусити Захід звикнути до цієї думки.

Кремль намагається маніпулювати Заходом

Як вважають в американському Інституті вивчення війни, просто зараз офіційна Москва робить все можливе, щоб нормалізувати наратив про “поділ” у західних дискусіях про Україну.

До прикладу, 5 лютого колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що нібито європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане "новою столицею України в межах [Львівської області]", після закінчення війни Росії в Україні.

Іноземні експерти звертають увагу на те, що насправді цей план не має нічого спільного з українськими кордонами або закінченням війни в Україні. Що важливо розуміти, він є незалежним європейським інфраструктурним проєктом.

Американські аналітики також помітили, що поплічник Путіна опублікував свої заяви на англомовному акаунті X (колишній Twitter), а не на російськомовному акаунті Telegram.

Тобто він свідомо поширював брехню на західну аудиторію.

У ISW також попереджають, що заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно сконструйовану державу.

Путін безпосередньо бере участь у новій інформаційній операції РФ

Не можна також проігнорувати той факт, що диктатор Путін та члени його команди нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання.

В грудні 2023 року вони запропонували переважно російськомовній аудиторії, що Росія та європейські держави можуть розділити Україну і залишити її як "суверенну" державу в межах Львівської області. Це згодом привернуло певну увагу з боку кількох правонаціоналістичних центральноєвропейських політиків.

На переконання ISW, очільник Кремля досі не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні.