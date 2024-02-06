Зачем Путин усиливает риторику о "разделении" Украины — предупреждение аналитиков

Команда ISW обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение сконцентрировались на теме “разделения” Украины, чтобы заставить Запад привыкнуть к этой мысли.

Кремль пытается манипулировать Западом

Как считают в американском Институте изучения войны, прямо сейчас официальная Москва делает все возможное, чтобы нормализовать нарратив о "разделении" в западных дискуссиях об Украине.

К примеру, 5 февраля бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что якобы европейские планы строительства железнодорожной линии из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в пределах [Львовской области]" после окончания войны России в Украине.

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что на самом деле этот план не имеет ничего общего с украинскими границами или окончанием войны в Украине. Что важно понимать, это независимый европейский инфраструктурный проект.

Американские аналитики также заметили, что приспешник Путина опубликовал свои заявления на англоязычном аккаунте X (бывший Twitter), а не на русскоязычном аккаунте Telegram. То есть, он сознательно распространял ложь на западную аудиторию.

В ISW также предупреждают, что заявление Медведева способствует российской информационной операции, ошибочно изображающей Украину как искусственно сконструированное государство.

Путин также участвует в новой информационной операции РФ

Нельзя также проигнорировать тот факт, что диктатор Путин и члены его команды недавно возобновили нарратив, в котором вторжение в Украину рассматривается как исторически оправданное имперское завоевание.

В декабре 2023 они предложили преимущественно русскоязычной аудитории, что Россия и европейские государства могут разделить Украину и оставить ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области. Это позже привлекло определенное внимание со стороны нескольких правонационалистических центральноевропейских политиков.

По убеждению ISW, глава Кремля до сих пор не отказался от своих максималистских целей в Украине.