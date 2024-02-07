В ЕС пригрозили санкциями журналисту Карлсону из-за интервью с Путиным
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В ЕС пригрозили санкциями журналисту Карлсону из-за интервью с Путиным

Такер Карлсон
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ЕС может ввести санкции против одиозного журналиста Fox News Такера Карлсона после его интервью с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Что известно о Карлсоне и его интервью с Путиным

Накануне 6 февраля Карлсон заявил, что в ближайшее время планирует обнародовать полное интервью с кремлевским диктатором.

Он объяснил свое стремление взять интервью у Путина якобы тем, что большинство граждан США якобы не имеют ни малейшего представления, почему кремлевский диктатор отдал приказ совершить нападение на Украину и чего он пытается добиться.

Пока неизвестно, о чем шла речь во время интервью Карлсона с Путиным.

Однако, по информации подавляющего большинства западных СМИ, Карлсон является сторонником России и Путина, и ожидаемо будет защищать кремлевскую агрессию против Украины.

При этом журналист также заявил, что обратился с просьбой по поводу интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Какие проблемы угрожают Карлсону из-за интервью с Путиным

По словам представителя Европарламента и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Вергофстадта, из-за интервью с кремлевским диктатором Карлсон может начать конфликт с ЕС.

Поскольку Путин - военный преступник, а ЕС налагает санкции на всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних дел также рассмотрела его дело, - отмечает один из европейских законодателей.

Авторы материала отмечают, что для внесения лица в санкционный список соответствующим службам ЕС необходимо предоставить соответствующие доказательства для Службы внешних дел ЕС.

После этого дело будет передано на рассмотрение Европейскому совету - органу, состоящему из лидеров стран ЕС, которые, со своей стороны, будут принимать окончательное решение о введении ограничений.

Он больше не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, который наиболее опасен для нашего мира и безопасности, - отмечает эксдепутат Европарламента Луис Гарикано.

При этом депутат Европарламента Урмас Паэт отметил, что Путин является руководителем не только страны-агрессорки, а признанным Международным уголовным судом преступником, против которого выдвинуты обвинения в геноциде и военных преступлениях.

Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида – это неправильно. Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед МКС. В то же время Карлсон не настоящий журналист, поскольку он явно выражал свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину, которая стала жертвой российской агрессии. Так вот за такую пропаганду преступного режима можно попасть в список санкций. Это касается, в первую очередь, запрета на въезд в страны ЕС, - подчеркнул Паэт.

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