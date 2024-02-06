Визит Путина в Турцию — появилась первая реакция США

В американском Госдепе США прокомментировали запланированный российским диктатором Владимиром Путиным визит в Турцию 12 февраля.
Путин собирается в Турцию. Что говорят в США
С заявлением по этому поводу выступил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.
Журналисты также попросили его прокомментировать данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган якобы планирует обсудить с главой Кремля новый механизм для экспорта украинского зерна через Черное море.
По словам Патела, на этом фоне нельзя забывать о немаловажной роли Турции в реализации Черноморской зерновой инициативы, которую летом 2023 года сорвала РФ.
Представитель Госдепа США напомнил, что очень важно, чтобы украинское зерно доставлялось по назначению.
Что известно о предстоящем визите Путина в Турцию
От своих анонимных источников Reuters узнало, что российский диктатор Владимир Путин намерен прибыть в Анкару уже 12 февраля.
В рамках предстоящего визита в Турцию президент РФ, как ожидается, встретится с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Впоследствии официальная Москва подтвердила планы визита Путина в Анкару, но не называла конкретной даты.
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