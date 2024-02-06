Визит Путина в Турцию — появилась первая реакция США

В американском Госдепе США прокомментировали запланированный российским диктатором Владимиром Путиным визит в Турцию 12 февраля.

Путин собирается в Турцию. Что говорят в США

С заявлением по этому поводу выступил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.

Прежде всего, я оставлю нашим турецким партнерам возможность говорить о своих собственных обязательствах и собственной внешней политике. Если любая страна способна играть значительную роль в сдерживании РФ от ее злонамеренных действий, мы, безусловно, будем приветствовать это. Ведант Пател Заместитель представителя Госдепа США

Журналисты также попросили его прокомментировать данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган якобы планирует обсудить с главой Кремля новый механизм для экспорта украинского зерна через Черное море.

По словам Патела, на этом фоне нельзя забывать о немаловажной роли Турции в реализации Черноморской зерновой инициативы, которую летом 2023 года сорвала РФ.

Представитель Госдепа США напомнил, что очень важно, чтобы украинское зерно доставлялось по назначению.

И если в этом вопросе можно добиться ощутимого прогресса, мы, безусловно, будем приветствовать его, – резюмировал Пател. Поделиться

Что известно о предстоящем визите Путина в Турцию

От своих анонимных источников Reuters узнало, что российский диктатор Владимир Путин намерен прибыть в Анкару уже 12 февраля.

В рамках предстоящего визита в Турцию президент РФ, как ожидается, встретится с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Впоследствии официальная Москва подтвердила планы визита Путина в Анкару, но не называла конкретной даты.

Да, готовится визит, – заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, отвечая на вопросы пропагандистов. Поделиться