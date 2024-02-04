Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным обсудить возобновление зернового соглашения для безопасного экспорта зерна из Украины.

Эрдоган хочет склонить Путина к возвращению к зерновому соглашению

По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, в настоящее время продолжается работа по поиску новых механизмов экспорта зерна из Украины.

Предварительное зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, сейчас мы увидели, что есть возможность перейти к другому механизму, и сейчас прилагаются усилия, чтобы конкретизировать эту возможность, – заявляет глава МИД Турции. Поделиться

По его словам, Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с Путиным.

Фидан подчеркнул, что в настоящее время подавляющему большинству судов удается перевозить украинское зерно без предварительного соглашения с Россией.

Мы хотим прояснить эту де-факто с помощью нового механизма

Что известно о выходе РФ из зерновой сделки и возобновлении экспорта украинского зерна

Россия в одностороннем порядке вышла по Черноморской зерновой инициативе в июле 2023 года, а затем неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру Украины.

Это соглашение было заключено посредством Организации Объединенных Наций и Турции с целью обеспечения безопасного прохода для экспорта из украинских портов.

Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 млн т грузов из одесских портов в 32 страны мира через зерновой коридор. 14,3 млн т – это украинская аграрная продукция.

За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн т грузов в 32 страны мира. 14,3 млн т – это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира, – рассказал Кубраков, – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков. Поделиться

Кубраков отметил, что порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн т грузов.