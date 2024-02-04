Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным обсудить возобновление зернового соглашения для безопасного экспорта зерна из Украины.
Эрдоган хочет склонить Путина к возвращению к зерновому соглашению
По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, в настоящее время продолжается работа по поиску новых механизмов экспорта зерна из Украины.
По его словам, Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с Путиным.
Фидан подчеркнул, что в настоящее время подавляющему большинству судов удается перевозить украинское зерно без предварительного соглашения с Россией.
Мы хотим прояснить эту де-факто с помощью нового механизма
Что известно о выходе РФ из зерновой сделки и возобновлении экспорта украинского зерна
Россия в одностороннем порядке вышла по Черноморской зерновой инициативе в июле 2023 года, а затем неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру Украины.
Это соглашение было заключено посредством Организации Объединенных Наций и Турции с целью обеспечения безопасного прохода для экспорта из украинских портов.
Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 млн т грузов из одесских портов в 32 страны мира через зерновой коридор. 14,3 млн т – это украинская аграрная продукция.
Кубраков отметил, что порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн т грузов.
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