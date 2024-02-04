Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір під час зустрічі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним обговорити поновлення зернової угоди для безпечного експорту зерна з України.
Ердоган хоче схилити Путіна до повернення до зернової угоди
За словами глави МЗС Туреччини Хакана Фідана, наразі триває робота із пошуку нових механізмі експорту зерна з України.
За його словами, Ердоган планує обговорити це питання із Путіним.
Фідан підкреслив, що наразі переважній більшості суден вдається перевозити українське зерно без попередньої угоди з Росією.
Ми хочемо прояснити цю де-факто за допомогою нового механізму
Що відомо про вихід РФ із зернової угоди та відновлення експорту українського зерна
Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру України.
Ця угода була укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини з метою забезпечення безпечного проходу для експорту з українських портів.
Україна за 6 місяців експортувала понад 20 млн т вантажів з одеських портів до 32 країн світу через зерновий коридор. 14,3 млн т – це українська аграрна продукція.
Кубраков зауважив, що порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн т вантажів.
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