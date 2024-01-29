Путін збирається до Туреччини на зустріч з Ердоганом. Будуть говорити про Україну

Російській диктатор Володимир Путін у лютому поїде до Туреччини на зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом.
Путін їде до Туреччини
Цю інформацію російському агентству "Інтерфакс" підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков.
Він додав, що одним з основних предметів переговорів, напевно, буде "українська тематика”.
Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого — президент Росії Володимир Путін.
Співпраця Путіна та Ердогана
Востаннє вони зустрічалися у Росії 4 вересня 2023 року. Після цієї зустрічі Ердоган заявив, що Анкара підготує нові пропозиції в ООН стосовно відновлення угоди щодо експорту зерна з України
19 вересня Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу RBS заявив, що російський президент Володимир Путін зацікавлений у “якнайшвидшому закінченні війни”, але не варто очікувати, що це станеться швидко.
Також він додав, що Туреччина довіряє Росії настільки ж, наскільки довіряє Заходу.
Ердоган додав, що половина турецького газу постачається з Росії, також вони співпрацюють у сфері оборони.
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