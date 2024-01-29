Путін збирається до Туреччини на зустріч з Ердоганом. Будуть говорити про Україну

Російській диктатор Володимир Путін у лютому поїде до Туреччини на зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Путін їде до Туреччини

Цю інформацію російському агентству "Інтерфакс" підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Так, готується візит, — сказав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи справді візит Путіна до Туреччини готується в лютому. Поширити

Він додав, що одним з основних предметів переговорів, напевно, буде "українська тематика”.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого — президент Росії Володимир Путін.

Співпраця Путіна та Ердогана

Востаннє вони зустрічалися у Росії 4 вересня 2023 року. Після цієї зустрічі Ердоган заявив, що Анкара підготує нові пропозиції в ООН стосовно відновлення угоди щодо експорту зерна з України

19 вересня Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу RBS заявив, що російський президент Володимир Путін зацікавлений у “якнайшвидшому закінченні війни”, але не варто очікувати, що це станеться швидко.

Також він додав, що Туреччина довіряє Росії настільки ж, наскільки довіряє Заходу.

Наскільки надійний Захід, настільки ж надійна і Росія. Останні 50 років ми чекали на порозі ЄС, і в цей момент я довіряю Росії так само, як і Заходу. Поширити

Ердоган додав, що половина турецького газу постачається з Росії, також вони співпрацюють у сфері оборони.