Путин собирается в Турцию на встречу с Эрдоганом. Будут говорить об Украине
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Путин собирается в Турцию на встречу с Эрдоганом. Будут говорить об Украине

ПУтин и Эрдоган
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин в феврале поедет в Турцию на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин едет в Турцию

Эту информацию российскому агентству "Интерфакс" подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

Да, готовится визит, — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.

Он добавил, что одним из основных предметов переговоров наверняка будет "украинская тематика".

Ранее турецкие СМИ сообщали, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, отложивший свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля — президент России Владимир Путин.

Сотрудничество Путина и Эрдогана

В последний раз они встречались в России 4 сентября 2023 года. После этой встречи Эрдоган заявил, что Анкара подготовит новые предложения в ООН по возобновлению соглашения по экспорту зерна из Украины.

19 сентября Эрдоган в интервью американскому телеканалу RBS заявил, что российский президент Владимир Путин заинтересован в "скорейшем окончании войны", но не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

Также он добавил, что Турция доверяет России так же, как доверяет Западу.

Насколько надежен Запад, столь же надежна и Россия. Последние 50 лет мы ждали на пороге ЕС, и в этот момент я доверяю России так же, как Западу.

Эрдоган добавил, что половина турецкого газа поставляется из России, также они сотрудничают в сфере обороны.

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