Путин собирается в Турцию на встречу с Эрдоганом. Будут говорить об Украине

Российский диктатор Владимир Путин в феврале поедет в Турцию на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин едет в Турцию
Эту информацию российскому агентству "Интерфакс" подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.
Он добавил, что одним из основных предметов переговоров наверняка будет "украинская тематика".
Ранее турецкие СМИ сообщали, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, отложивший свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля — президент России Владимир Путин.
Сотрудничество Путина и Эрдогана
В последний раз они встречались в России 4 сентября 2023 года. После этой встречи Эрдоган заявил, что Анкара подготовит новые предложения в ООН по возобновлению соглашения по экспорту зерна из Украины.
19 сентября Эрдоган в интервью американскому телеканалу RBS заявил, что российский президент Владимир Путин заинтересован в "скорейшем окончании войны", но не стоит ожидать, что это произойдет быстро.
Также он добавил, что Турция доверяет России так же, как доверяет Западу.
Эрдоган добавил, что половина турецкого газа поставляется из России, также они сотрудничают в сфере обороны.
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