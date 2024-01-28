Лукашенко призвал Путина в Антарктиду

Диктаторы по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.

Лукашенко так поразился, что предложил Путину отправиться в Антарктиду, на что тот ответил "Да, хорошо".

Может, когда-нибудь махнем? Интересно!, – сказал Лукашенко. Поделиться

Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал полученные от РФ ядерные ракеты "Искандер" безвозмездной помощью со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, правда, мы платим им по другим счетам, получили такие комплексы, как Искандер, заявил Лукашенко. Поделиться

По его словам, обслуживание и использование полученных от РФ ядерных ракет требует соблюдения строгого протокола.

Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси, "своими".

И не нужно говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости, вызывающе заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.