Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил диктатору РФ Владимиру Путину отправиться в Антарктиду, тот ответил согласием.
Лукашенко призвал Путина в Антарктиду
Диктаторы по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.
Лукашенко так поразился, что предложил Путину отправиться в Антарктиду, на что тот ответил "Да, хорошо".
Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина
Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал полученные от РФ ядерные ракеты "Искандер" безвозмездной помощью со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.
По его словам, обслуживание и использование полученных от РФ ядерных ракет требует соблюдения строгого протокола.
Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.
Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси, "своими".
Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.
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