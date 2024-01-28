Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду
Категорія
Світ
Дата публікації

Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду

Путін Лукашенко
Джерело:  online.ua

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору РФ Володимиру Путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.

Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду

Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".

Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!, — сказав Лукашенко.

Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як "Іскандер" — заявив Лукашенко.

За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.

Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".

І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності, — зухвало заявляє білоруський диктатор.

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко гарантував собі недоторканність та довічну охорону і привласнив держмайно
Олександр Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна
Олександр Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко знову прилетів до Путіна — яка мета візиту диктатора
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим