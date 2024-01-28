Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору РФ Володимиру Путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.
Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду
Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.
Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".
Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна
Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.
За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.
Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.
Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".
Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.
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