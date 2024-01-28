Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду

Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".

Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!, — сказав Лукашенко. Поширити

Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як "Іскандер" — заявив Лукашенко. Поширити

За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.

Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".

І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності, — зухвало заявляє білоруський диктатор. Поширити

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.