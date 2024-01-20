Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Чому Лукашенко називає російську ядерну зброю подарунком Путіна
За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.
Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.
Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".
Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.
Лукашенко вже погрожує російською ядерною зброєю Польщі
При цьому Лукашенко цинічно погрожує у разі необхідності застосувати отримані від РФ ядерні ракети проти Польщі.
Лукашенко заявив, що гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.
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