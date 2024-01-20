Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна

Чому Лукашенко називає російську ядерну зброю подарунком Путіна

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер" - заявив Лукашенко. Поширити

За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.

Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".

І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності, - зухвало заявляє білоруський диктатор. Поширити

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

Лукашенко вже погрожує російською ядерною зброєю Польщі

При цьому Лукашенко цинічно погрожує у разі необхідності застосувати отримані від РФ ядерні ракети проти Польщі.

Лукашенко заявив, що гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.