Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина
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Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина

Александр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал полученные от РФ ядерные ракеты "Искандер" безвозмездной помощью со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

Почему Лукашенко называет российское ядерное оружие подарком Путина

Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, правда, мы платим им по другим счетам, получили такие комплексы, как "Искандер", - заявил Лукашенко.

По его словам, обслуживание и использование полученных от РФ ядерных ракет требует соблюдения строгого протокола.

Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси, "своими".

И не нужно говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости, – вызывающе заявляет белорусский диктатор.

Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

Лукашенко уже угрожает российским ядерным оружием Польши

При этом Лукашенко цинично угрожает при необходимости применить полученные от РФ ядерные ракеты против Польши.

Лукашенко заявил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

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