Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина

Почему Лукашенко называет российское ядерное оружие подарком Путина

Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, правда, мы платим им по другим счетам, получили такие комплексы, как "Искандер", - заявил Лукашенко. Поделиться

По его словам, обслуживание и использование полученных от РФ ядерных ракет требует соблюдения строгого протокола.

Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси, "своими".

И не нужно говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости, – вызывающе заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

Лукашенко уже угрожает российским ядерным оружием Польши

При этом Лукашенко цинично угрожает при необходимости применить полученные от РФ ядерные ракеты против Польши.

Лукашенко заявил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.