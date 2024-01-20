Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал полученные от РФ ядерные ракеты "Искандер" безвозмездной помощью со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.
Почему Лукашенко называет российское ядерное оружие подарком Путина
По его словам, обслуживание и использование полученных от РФ ядерных ракет требует соблюдения строгого протокола.
Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.
Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси, "своими".
Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.
Лукашенко уже угрожает российским ядерным оружием Польши
При этом Лукашенко цинично угрожает при необходимости применить полученные от РФ ядерные ракеты против Польши.
Лукашенко заявил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.
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