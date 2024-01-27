Лукашенко знову прилетів до Путіна — яка мета візиту диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до РФ, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Що відомо про візит Лукашенка до Путіна

Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".

Також диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на яких обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".

Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер" - заявив Лукашенко. Поширити

За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.

Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".

І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності, - зухвало заявляє білоруський диктатор. Поширити

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.