Лукашенко знову прилетів до Путіна — яка мета візиту диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до РФ, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.
Що відомо про візит Лукашенка до Путіна
Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".
Також диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на яких обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".
Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна
Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.
За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.
Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.
Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".
Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.
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