Лукашенко знову прилетів до Путіна — яка мета візиту диктатора
Категорія
Світ
Дата публікації

Лукашенко знову прилетів до Путіна — яка мета візиту диктатора

Лукашенко
Джерело:  online.ua

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до РФ, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Що відомо про візит Лукашенка до Путіна

Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".

Також диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на яких обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".

Лукашенко назвав ядерні ракети "Іскандер" подарунком від Путіна

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав отримані від РФ ядерні ракети "Іскандер" безоплатною допомогою з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер" - заявив Лукашенко.

За його словами, обслуговування та використання отриманих від РФ ядерних ракет вимагає дотримання сурового протоколу.

Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".

І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності, - зухвало заявляє білоруський диктатор.

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко гарантував собі недоторканність та довічну охорону і привласнив держмайно
Олександр Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін різко змінив підхід до ведення війни через нові внутрішні проблеми РФ
Володимир Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики пояснили мету закликів Путіна про український "нейтралітет"
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим