Аналітики пояснили мету закликів Путіна про український "нейтралітет"

Чому РФ прагне українського “нейтралітету”

У звіті інституту зазначається, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться в даний час.

Російські заклики до українського "нейтралітету" — це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб вилучити зобов'язання щодо набуття членства в НАТО і зобов’язань не вступати до НАТО або Європейського Союзу (ЄС). Поширити

Аналітики згідно із зібраними даними зазначають, що вимоги щодо такого "нейтрального статусу" є метою десятилітніх зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін у НАТО, які послабили б Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

При цьому у звіті вказується, що Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки.

У проаналізованих джерелах інформації зазначається, що російські публічні особи можуть імітувати зацікавленість у поступках щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід до випереджувальних поступок щодо територіальної цілісності України.

Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні.

Експерти наголошують: ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній з тими ж максималістськими цілями і подальшого територіального захоплення в Україні.

Немає жодних підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб не дати Україні це зробити, — зазначають аналітики. Поширити

Вони при цьому нагадують: Путін вже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках.

Путін нібито знову натякає на готовність до перемовин з Києвом

Журналісти стверджують, що вони поспілкувалися зі своїми інсайдерами, які близькі до Кремля.

Як запевняють анонімні джерела, президент РФ "непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусії, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні".

Вони також заявили, що у грудні минулого року американським політикам передали "сигнали" про готовність очільника Кремля до перемовини "через посередника, якого вони відмовилися назвати".