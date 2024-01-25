Путін готовий до поступок Україні — Bloomberg

Інформаційна агенція Bloomberg оприлюднила нову статтю, в якій йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче розпочати перемовини про припинення війни в Україні.

Путін нібито знову натякає на готовність до перемовин з Києвом

Журналісти стверджують, що вони поспілкувалися зі своїми інсайдерами, які близькі до Кремля.

Як запевняють анонімні джерела, президент РФ "непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусії, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні".

Вони також заявили, що у грудні минулого року американським політикам передали "сигнали" про готовність очільника Кремля до перемовини "через посередника, якого вони відмовилися назвати".

За їхніми словами, Путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть, зрештою, відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО", — пише ЗМІ. Поширити

Що важливо розуміти, представниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявила, що не має жодної інформації про якісь “сигнали” від російського диктатора.

За її словами, поки немає ознак серйозного ставлення президента РФ до будь-яких переговорів.

Путін хоче розсварити Україну з її партнерами

Команда Bloomberg також розглядає версію про те, що такі вкиди про “сигнали” від диктатора можуть розсварити союзників офіційного Києва, залишити ЗСУ без військової допомоги, а також звести нанівець зусилля українського лідера Володимира Зеленського, спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою його "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ".

Що важливо розуміти, стаття Bloomberg — не перша, де просувається ідея про нібито готовність Путіна до переговорів.

Раніше схожий матеріал публікувало видання The New York Times.

Воно стверджувало, що диктатор нібито готовий до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.