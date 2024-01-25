Путин готов к уступкам Украине — Bloomberg

Информационное агентство Bloomberg обнародовало новую статью, в которой говорится, что российский диктатор Владимир Путин хочет начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Путин якобы снова намекает на готовность к переговорам с Киевом

Журналисты утверждают, что они пообщались со своими инсайдерами, близкими к Кремлю.

Как уверяют анонимные источники, президент РФ через "косвенные каналы дает понять, что открыт к дискуссии, в частности, возможно, по поводу будущих договоренностей о безопасности в Украине".

Они также заявили, что в декабре прошлого года американским политикам передали "сигналы" о готовности главы Кремля к переговорам "через посредника, которого они отказались назвать".

По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО, – пишет СМИ. Поделиться

Что важно понимать, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что не располагает никакой информацией о каких-либо "сигналах" от российского диктатора.

По ее словам, пока нет признаков серьезного отношения президента РФ к каким-либо переговорам.

Путин хочет рассорить Украину с ее партнерами

Команда Bloomberg также рассматривает версию о том, что такие вбросы о "сигналах" от диктатора могут рассорить союзников официального Киева, оставить ВСУ без военной помощи, а также свести на нет усилия украинского лидера Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира ", которая предполагает полный вывод российских войск".

Что важно понимать, статья Bloomberg – не первая, где продвигается идея о якобы готовности Путина к переговорам.

Ранее схожий материал публиковало издание The New York Times.

Оно утверждало, что диктатор якобы готов к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.