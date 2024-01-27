Аналитики объяснили цель призывов Путина об украинском "нейтралитете"

Почему РФ стремится к украинскому "нейтралитету"

В отчете института отмечается, что российские требования по украинскому "нейтралитету" и мораторию на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка по этим требованиям означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина. , на который он вряд ли решится в настоящее время

Российские призывы к украинскому "нейтралитету" — это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы изъять обязательства по вступлению в НАТО и обязательств не вступать в НАТО или Европейский Союз (ЕС). Поделиться

Аналитики согласно собранным данным отмечают, что требования по такому "нейтральному статусу" являются целью десятилетних усилий Путина, направленных на то, чтобы требовать изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущее. русскую агрессию в Восточной Европе.

При этом в отчете указывается, что Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительное поражение.

В проанализированных источниках информации отмечается, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках по месту Украины в западных институтах, пытаясь побуждать Запад к опережающим уступкам по территориальной целостности Украины.

Российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

Эксперты отмечают: ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для возобновления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и последующего территориального захвата в Украине.

Нет никаких оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы не дать Украине это сделать, отмечают аналитики. Поделиться

Они при этом напоминают: Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Путин якобы снова намекает на готовность к переговорам с Киевом

Журналисты утверждают, что они пообщались со своими инсайдерами, близкими к Кремлю.

Как уверяют анонимные источники, президент РФ "косвенными каналами дает понять, что открыт к дискуссии, в частности, возможно, по поводу будущих договоренностей о безопасности в Украине".

Они также заявили, что в декабре прошлого года американским политикам передали "сигналы" о готовности главы Кремля к переговору "через посредника, которого они отказались назвать".