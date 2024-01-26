Согласно данным ISW, российский диктатор Владимир Путин больше не предлагает помилование осужденным новобранцам и существенно изменил условия службы.

Российские осужденные новобранцы больше не получают помилования от Путина

По мнению американских аналитиков, Кремль столкнулся с сокращением количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.

Как удалось узнать BBC, страна-агрессорка закончила набор в подразделения "Шторм-Z" в августе 2023 года и начала набор осужденных в подразделения на основе новых условий контракта в сентябре 2023 года.

Что важно понимать, ранее власти РФ вербовали осужденных посредством обещаний помилования и шестимесячных контрактов.

А подразделения "Шторм-V", как сообщается, не обещают помилование или даже условно-досрочного увольнения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны.

Российские чиновники, вероятно, продлили контракты на основе приказа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, как это делают российские военные для мобилизованного личного состава. Поделиться

Российские осужденные новобранцы массово погибают на войне против Украины

Официальная Москва не скрывает тот факт, что по состоянию на октябрь 2023 г. количество заключенных в России составляло 266 000 человек.

Журналисты сразу заявили о заметном сокращении на 54 000 заключенных по сравнению с январем 2023 года.

По убеждению американских аналитиков, масштабные потери РФ из-за изнурительных штурмов в Украине и относительно короткие сроки их контрактов, возможно, побудили Кремль ввести более жесткие условия службы, чтобы удержать больше призывников на фронте в Украине.