Згідно з даними ISW, російський диктатор Володимир Путін більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби.

Російські засуджені новобранці більше не отримують помилування від Путіна

На думку американських аналітиків, Кремль зіткнувся зі скороченням кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили.

Як вдалося дізнатися BBC, країна-агресорка закінчила набір до підрозділів "Шторм-Z" у серпні 2023 року і розпочала набір засуджених до підрозділів "Шторм-V" на основі нових умов контракту у вересні 2023 року.

Що важливо розуміти, раніше влада РФ вербувала засуджених за допомогою обіцянок помилування та шестимісячних контрактів.

А підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування або навіть умовно-дострокового звільнення і продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни.

Російські чиновники, ймовірно, продовжили контракти на основі наказу президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію, як це роблять російські військові для мобілізованого особового складу. Поширити

Російські засуджені новобранці масово гинуть на війні проти України

Офіційна Москва не приховує той факт, що станом на жовтень 2023 року кількість ув'язнених у Росії становила 266 000 осіб.

Журналісти одразу заявили про помітне скорочення на 54 000 ув'язнених порівняно з січнем 2023 року.

На переконання американських аналітиків, масштабні втрати призовників унаслідок виснажливих штурмів в Україні та відносно короткі терміни їхніх контрактів, можливо, спонукали Кремль запровадити більш жорсткі умови служби, щоб утримати більше призовників на фронті в Україні.