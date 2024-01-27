Лукашенко снова прилетел к Путину — какова цель визита диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ, где встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Что известно о визите Лукашенко в Путин

Отмечается, что в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Путин с Лукашенко будут праздновать "80-летие освобождения Ленинграда".

Также диктаторы проведут заседания совета Союзного государства, на которых будут обсуждать свои планы на 2024-2026 годы, подведут итоги 2021-2023 годов, а также "обсудят международную тематику".

Лукашенко назвал ядерные ракеты "Искандер" подарком от Путина

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал полученные от РФ ядерные ракеты "Искандер" безвозмездной помощью со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, правда, мы платим им по другим счетам, получили такие комплексы, как "Искандер", — заявил Лукашенко. Поделиться

По его словам, обслуживание и использование полученных от РФ ядерных ракет требует соблюдения строгого протокола.

Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси, "своими".

И не нужно говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости, — вызывающе заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.