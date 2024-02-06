Візит Путіна до Туреччини — з'явилася перша реакція США

В американському Держдепі США прокоментували запланований російським диктатором Володимиром Путіним візит до Туреччини 12 лютого.
Путін збирається до Туреччини. Що кажуть у США
З заявою з цього приводу виступив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.
Журналісти також попросили його прокоментувати дані про те, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган нібито планує обговорити з очільником Кремля новий механізм для експорту українського зерна через Чорне море.
За словами Патела, на цьому тлі не можна забувати важливу роль Туреччини в реалізації Чорноморської зернової ініціативи, яку влітку 2023 року зірвала РФ.
Представник Держдепу США нагадав, що вкрай важливо, щоб українське зерно доставлялося за призначенням.
Що відомо про майбутній візит Путіна до Туреччини
Від своїх анонімних джерел Reuters дізналося, що російський диктатор Володимир Путін має намір прибути до Анкари уже 12 лютого.
У межах майбутнього візиту до Туреччини президент РФ, як очікується, зустрінеться з турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом.
Згодом офіційна Москва підтвердила плани візиту Путіна до Анкари, але не називала конкретної дати.
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