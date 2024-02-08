Журналисты издания Bloomberg обнародовали подробности о 13 пакете санкций ЕС против России за развязанную преступную войну против Украины.

Что известно о новом санкционном пакете ЕС против РФ

По информации издания, планируется введение ограничений против 55 компаний, связанных с агрессией РФ против Украины и более 60 физических лиц.

Отмечается, что санкции будут объявлены против компаний, предприятий и лиц, участвующих в производстве вооружений и поставках в Россию ключевых технологий для оборонной сферы.

Санкции также должны затронуть судоходные фирмы, обеспечивающие транспортировку боеприпасов в Россию из Северной Кореи.

Ограничения предлагают ввести против чиновников, политиков и директоров компаний.

Среди них фигурирует имя Алексея Дюмина — бывшего охранника Путина, занимающего сейчас пост губернатора Тульской области.

Эти предложения должны быть утверждены всеми странами-членами ЕС.

Почему новый санкционный пакет называют самым слабым

Еврокомиссия предложит 13-й пакет санкций против РФ, который будет содержать визовые запреты и замораживание активов для сотен человек, но без новых запретов на импорт.

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 13-й пакет санкций будет самым слабым из всех.

По словам журналиста, в пакет войдут визовые запреты и заморозка активов около 250 человек и организаций.

Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС пишет, что в пакете нет никаких новых запретов на импорт.

Некоторые страны ЕС призывают запретить больше российского экспорта, например, алюминия, однако Комиссия предложит пакет, который вызовет минимальные дебаты среди государств-членов, чтобы его быстро приняли до 24 февраля.

Также пакет расширит список российских компаний, по которым фирмы из ЕС не могут продавать товары двойного назначения.

Источники добавили, что после принятия 13-го пакета санкций, Комиссия быстро предложит 14-й пакет, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

ЕС уже запретил импорт крупных товаров, таких как импорт российской нефти морским транспортом и недавно алмазов.