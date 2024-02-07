Известный итальянский производитель стрелкового оружия компания Beretta в обход западных санкций продолжает поставлять в Россию собственную продукцию.

Что известно о грубом нарушении антироссийских санкций компанией Beretta

По информации журналистов издания The Insider и IrpiMedia со ссылкой на материалы собственного расследования, итальянская оружейная компания с помощью собственной дочерней фирмы и компаний, подконтрольных оружейному магнату Михаилу Хубутии, продолжают в обход санкций поставлять стрелковое оружие в Россию.

Отмечается, что оружейный магнат Михаил Хубутия уроженец Грузии, однако проходил военную службу в подмосковных Химках, а затем занялся частным бизнесом и разбогател на торговле.

Хубутия дружил с Иосифом Кобзоном, тесно общался с Борисом Громовым, позже ставшим губернатором Московской области.

Вскоре он открыл сеть оружейных магазинов "Кольчуга", а Хубутия возглавил некоммерческое партнерство "Гильдия продавцов оружия".

Издание указывает, что главным делом жизни Хубутии является продажа оружия.

Авторы материала отмечают, что одной из ключевых компаний в бизнес-сети Хубутии является ООО "Русский орёл".

В частности, компания имеет лицензии на продажу патронов и на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия.

19 мая 2010 года контрольный пакет в размере 51% акций российской компании был приобретен итальянской Beretta Industrie SPA

После преступной оккупации Россией Крыма в результате серии соглашений Beretta Holding SA Inc получила контроль над 57,95% акций российской компании.

Спустя два года после начала войны главная страница сайта "Русского Орла" буквально говорит: "Официальный дистрибьютор Beretta Holding в России. Регулярные оптовые поставки оружия, оптики и снаряжения иностранного производства".

Сайт предлагает охотникам зарегистрировать на нем свое ружье Beretta, чтобы бесплатно получить второй год гарантии.

В Россию продолжают поступать товары других оружейных марок, которыми владеет холдинг Beretta: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger и Tikka, патроны Norma, RWS и Sako.

В подавляющем количестве случаев импортерами этого оружия выступали либо ООО "Русский Орел", непосредственно принадлежащее Beretta, либо связанные с "Русским Орлом" компании Хубутии.

Что известно о нарушении западных санкций

По информации журналистов издания, из общего объема поставок европейского оружия в Россию в обход санкций почти половина принадлежит компании Beretta.

Журналистам издания удалось узнать, что после начала преступной войны России против Украины в страну-агрессорку было поставлено более 835 тыс. патронов и 5,9 тыс. единиц стрелкового оружия.

В подавляющем количестве случаев импортерами являлись ООО "Русский Орел" и связанные с ним и Хубутией фирмы.

Практически весь импорт компаний Михаила Хубутия можно разделить на четыре товарные группы: