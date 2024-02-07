Відомий італійський виробник стрілецької зброї компанія Beretta в обхід західних санкцій продовжує поставляти до Росії власну продукцію.

Що відомо про грубе порушення антиросійських санкцій компанією Beretta

За інформацією журналістів видання The Insider та IrpiMedia із посиланням на матеріали власного розслідування, італійська збройова компанія за допомогою власної дочірньої фірми та компаній, підконтрольних збройовому магнату Михайлу Хубутії, продовжують в обхід санкцій поставляти стрілецьку зброю до Росії.

Зазначається, що збройовий магнат Михайло Хубутія уродженець Грузії, однак проходив військову службу у у підмосковних Хімках, а після зайнявся приватним бізнесом та розбагатів на торгівлі.

Хубутія дружив з Йосипом Кобзоном, тісно спілкувався з Борисом Громовим, який пізніше став губернатором Московської області.

Незабаром він відкрив мережу збройових магазинів "Кольчуга", а Хубутія очолив некомерційне партнерство "Гільдія продавців зброї".

Видання вказує, що головною справою життя Хубутії є продаж зброї.

Автори матеріалу зазначають, що однією з ключових компаній у бізнес-мережі Хубутії є ТОВ "Російський Орел".

Зокрема, ця компанія має ліцензії на продаж набоїв і на торгівлю цивільною і службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї.

19 травня 2010 року контрольний пакет у розмірі 51% акцій російської компанії був придбаний італійською Beretta Industrie S.P.A.

Після злочинної окупації Росією Криму внаслідок серії угод Beretta Holding S.A. Inc отримала контроль над 57,95% акцій російської компанії.

Через два роки після початку війни головна сторінка сайту "Російського Орла" буквально свідчить: "Офіційний дистриб'ютор Beretta Holding в Росії. Регулярні оптові поставки зброї, оптики і спорядження іноземного виробництва".

Сайт пропонує мисливцям зареєструвати на ньому свою рушницю Beretta, щоб безкоштовно отримати другий рік гарантії.

До Росії продовжують надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako.

У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ "Російський Орел", яке безпосередньо належить Beretta, або пов'язані з "Російським Орлом" компанії Хубутії.

Що відомо про порушення західних санкцій

За інформацією журналістів видання, із загального обсягу поставок європейської зброї до Росії в обхід санкцій, майже половина належить компанії Beretta.

Журналістам видання вдалось дізнатись, що після початку злочинної війни Росії проти України до країни-агресорки було поставлено понад 835 тис патронів і 5,9 тис одиниць стрілецької зброї.

У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ "Російський Орел" і пов'язані з ним і Хубутією фірми.

Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи: