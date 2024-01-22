Британія передала в ООН докази постачання Північною Кореєю зброї до РФ

Російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків Великої Британії. Це відбувається на тлі звинувачень у постачанні Пхеньяном ракет і снарядів для Москви.

Що вдалося виявити Британії

Як зазначається, Великобританія надала групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажоперевезень до Росії в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування угод з продажу зброї в порушення міжнародних санкцій.

Як зауважують у виданні, наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минуло

Фото — theguardian.com

Зазначається, що неоприлюднена доповідь британської розвідки містить знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких три російські кораблі — "Майя", "Ангара" і "Марія" — завантажують контейнери у відродженому північнокорейському порту Наджін перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Агентство заявило, що не може ідентифікувати, що конкретно було в контейнерах. Втім, це сталося після того, як минулого тижня США оголосили, що минулого тижня балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

Заява представника ООН з приводу постачання зброї до РФ

Як заявив дипломат ООН, використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН.

Він підкреслив, що дані дії підривають міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показують, наскільки жалюгідною стала Росія після свого невдалого вторгнення.

Ці та інші докази, надані Комітету з санкцій ООН, повинні ініціювати повне розслідування грубого порушення Росією та КНДР міжнародних санкцій, — підкреслив він. Поширити

Звіт разом з іншими доказами від США та інших країн був наданий групі експертів ООН з питань північнокорейського роззброєння.

Очікується, що спеціалісти наступного місяця опублікують свій перший остаточний звіт щодо даного питання на тлі вже наявної інформації передачі зброї КНДР до Росії.