Великобритания передала в ООН доказательства снабжения Северной Кореей оружия в РФ

Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков Великобритании. Это происходит на фоне обвинений в снабжении Пхеньяном ракет и снарядов для Москвы.

Что удалось обнаружить Британии

Как отмечается, Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций.

Как замечают в издании, Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов российскому правительству для войны в Украине с момента встречи Владимира Путина с Ким Чен Ином на далеком востоке РФ в сентябре прошло

Фото — theguardian.com

Отмечается, что обнародованный доклад британской разведки содержит снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля - "Майя", "Ангара" и "Мария" - загружают контейнеры в возрожденном северокорейском порту Наджин перед тем, как пройти транзитом в русских портов на Дальнем Востоке.

Агентство заявило, что не может идентифицировать, что конкретно было в контейнерах. Однако это произошло после того, как на прошлой неделе США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.

Заявление представителя ООН по поводу поставки оружия в РФ

Как заявил дипломат ООН, использование Россией северокорейского оружия в Украине является нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что данные действия подрывают международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия и показывают, насколько жалкой стала Россия после своего неудачного вторжения.

Эти и другие доказательства, предоставленные Комитету по санкциям ООН, должны инициировать полное расследование грубого нарушения Россией и КНДР международных санкций, подчеркнул он. Поделиться

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.

Ожидается, что специалисты в следующем месяце опубликуют свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне имеющейся информации передачи оружия КНДР в Россию.