В США готовы запретить поставки российского урана - FT

Что известно о запрете США на поставку российского урана

Как отмечает издание, ранее американский парк из 93 атомных электростанций сильно зависел от торговли. Почти два года западные производители накапливали запасы, а такие компании как Urenco, французская Orano и американская Centrus развивали цепочки поставок и наращивали производственные мощности.

Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на российский импорт обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре Палата представителей США проголосовала за это мероприятие двумя партиями.

Тимоти Фокс, аналитик ClearView Energy Partners, сказал, что поддержка запрета Институтом ядерной энергии предполагает, что "сейчас нет значимого риска для продолжения работы" входящих в торговую ассоциацию электростанций.

Атомная отрасль переживает подъем, которого не наблюдалось в течение 30 лет, в связи с необходимостью внедрения энергии без выбросов для достижения климатических целей и обеспечения энергетической безопасности после войны в Украине, отметил Борис Шухта, гендиректора британо-нидерландской Urenco. Поделиться

По его словам, развитие нового поколения так называемых малых модульных реакторов (SMRs), более эффективных, чем стандартные реакторы, и работающих на энергии Халеу, также является движущей силой отрасли.

Что известно о санкциях против ядерной отрасли РФ

Ранее сообщалось, что США планируют производить урановое топливо самостоятельно, чтобы уменьшить зависимость от России.

Департамент имеет около 500 миллионов долларов на финансирование производства уранового топлива в соответствии с законом о снижении инфляции 2022 года, а в конце прошлого года запросил предложения по дополнительным производственным услугам для уранового топлива.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС наложить санкции на Росатом и атомную промышленность РФ.

Кроме того, Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России.